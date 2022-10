Dupla armada morre ao confrontar policiais militares, no Paraná

Da Redação

A troca de tiros aconteceu na noite dessa quinta-feira (13)

Um confronto armado resultou na morte de dois homens na noite dessa quinta-feira (13), em Campo Mourão, Paraná. Eles morreram após trocar tiros com policiais militares.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), o confronto aconteceu após um veículo furar um bloqueio policial e não acatar a ordem de parada, na PR-323, em Cianorte. Logo após, conforme a PM, os ocupantes do automóvel suspeito atiraram contra uma viatura e, então, iniciou-se um acompanhamento tático pela rodovia.

Outros dois carros acompanhavam o automóvel dos suspeitos. No entanto, um deles foi parado e três homens foram presos. Os outros dois seguiram para Campo Mourão.

As autoridades informaram que os criminosos abandonaram um dos carros, que estava carregado com 167 quilos de maconha. Os agentes de segurança começaram a realizar buscas na região e encontraram dois dos suspeitos ao lado de uma rodovia.

Ao serem abordados, segundo a PM, a dupla começou a efetuar disparos de arma fogo contra os policiais, que revidaram. Os homens foram baleados e morreram no local.

A PM informou que junto com os suspeitos encontrou um revólver e uma pistola.



