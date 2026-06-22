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CRIME

Dupla armada invade farmácia e leva canetas emagrecedoras e dinheiro no Paraná

Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação contra três funcionários e dois clientes

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 09:49:46 Editado em 22.06.2026, 09:49:41
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Dupla armada invade farmácia e leva canetas emagrecedoras e dinheiro no Paraná
Autor Os criminosos anunciaram que buscavam especificamente o dinheiro e os medicamentos injetáveis - Foto: Divulgação PM-PR

Dois homens armados assaltaram uma farmácia na manhã de domingo (21), em Ibiporã, no Norte do Paraná, e roubaram R$ 2.100 em dinheiro e 40 canetas emagrecedoras de marcas variadas.

Durante a ação, que foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento, os criminosos anunciaram que buscavam especificamente o dinheiro e os medicamentos injetáveis, utilizados no controle de diabetes e obesidade. Ninguém ficou ferido.

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De acordo com as investigações e informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 10h, quando a dupla entrou no local vestindo capuzes e máscaras cirúrgicas. Enquanto um dos assaltantes se dirigiu ao caixa, o outro caminhou até os fundos da loja.

Três funcionários e dois clientes foram rendidos e levados para os fundos do comércio, sendo que uma das vítimas chegou ao estabelecimento no momento em que o assalto já estava em andamento.

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Após recolher o dinheiro e os medicamentos, os assaltantes fugiram a pé. As vítimas registraram o boletim de ocorrência, mas os suspeitos ainda não foram localizados pela polícia.

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Em nota, a rede de farmácias Nissei, onde ocorreu o crime, lamentou o episódio e informou que reforçou as diretrizes de segurança com suas equipes para prevenir novas ocorrências e proteger colaboradores e clientes, destacando também que segue colaborando com as autoridades nas investigações.

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ASSALTO crimes FARMACIA Ibiporã POLICIA MILITAR segurança
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