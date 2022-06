"Duas vezes só", diz idoso suspeito de violentar criança no Paraná

Da Redação

O suspeito, que é amigo da família foi preso, porém, por não estar em flagrante, prestou depoimento e foi liberado

A Polícia Militar (PM), prendeu um idoso, de 68 anos, suspeito de violentar sexualmente uma criança de 10 anos. A menina relatou os abusos para uma vizinha que acionou os órgãos competentes. A prisão aconteceu na terça-feira (7) e o crime teria acontecido no final de semana, em Paiçandu, região de Maringá, no norte do Paraná. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem confessando. Ele diz: "Foi duas vezes só".

A vizinha, relatou para a PM, que deixou a criança brincando com os cachorros dela, e com muita calma e sensibilidade começou a questionar a garotinha sobre o motivo de ela sentir tanto medo.

A criança então contou detalhes do que estava acontecendo e a vizinha chamou a polícia. O suspeito, que é amigo da família foi preso, porém, por não estar em flagrante, prestou depoimento e foi liberado.

A Polícia Civil informou que a mãe da menina, que tem outros cinco filhos, será investigada, pois ela teria deixado a filha com desconhecidos. A criança foi levada para realizar exames e será acompanhada por psicólogos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o idoso confessando. Na gravação, ele conta que tocou nas partes íntimas da menina. “Foi duas vezes, só”, disse. Depois alegou estar “passando mal” e não repassou outros detalhes. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

Conforme a polícia, o idoso pode ser preso no decorrer da investigação. A menina vítima do estupro está sob os cuidados da avó.



Colaboração, GMC.