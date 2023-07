Duas toneladas de drogas e 82 armas são apreendidas na BR-369

A Polícia Militar do Paraná, em conjunto com a Receita Federal e a Polícia Federal (PF), apreendeu 82 armas e duas toneladas de drogas, neste domingo (16), na BR-369, entre as cidades de Rolândia e Cambé, no Norte do Estado.

A ação foi iniciada após um serviço de inteligência da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar, que identificou um caminhão suspeito. Equipes da PM procederam a abordagem com apoio das autoridades federais.

O motorista informou aos policiais militares que estava carregando uma carga de suínos, no entanto, após fiscalização minuciosa, foram encontrados compartimentos na parte de baixo do caminhão contendo diversos pacotes suspeitos.

Ao todo, foram localizadas 75 pistolas de marcas diversas e sete fuzis com numeração suprimida, além de carregadores e alongadores de armamentos. Além disso, foram localizadas cerca de duas toneladas de maconha.





Foto por PMPR Duas toneladas de drogas apreendidas

O tenente Daniel Frances Aquarole conta que a ação conjunta resultou em prejuízo ao crime organizado. “Essa troca de informações entre a Polícia Militar, a Receita Federal e a Polícia Federal é importante para que possamos realizar grandes apreensões e gerar prejuízos às organizações criminosas. O motorista do caminhão foi preso em flagrante”, destacou.

O motorista, o veículo, a droga e os armamentos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal, em Londrina, para os procedimentos cabíveis.

