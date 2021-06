Duas professoras de Curitiba morrem de Covid-19

Continua após publicidade

Duas professoras de Curitiba morreram nesta sexta-feira (4), vítimas de Covid-19. Uma delas era Cristiane Bordignon Leucz, que lecionava na rede pública. A outra foi Mônica Munhoz Pereira, que dava aula na rede particular da Capital. Ambas estavam internadas em hospitais.

A notícia da morte de Cristiane, que era diretora da Escola Municipal Elza Lerner, foi dada pelo prefeito Rafael Greca, em seu perfil no Facebook. “Perdemos para o vírus Covid-19, a admirável professora Cristiane Bordignon Leucz, aos 41 anos. Docente empenhada na Inovação. #OrgulhoDeCuritiba. Deixa o filho, Gabriel e o marido Marlon Leucz. A educadora ingressou na Prefeitura em 22 de fevereiro de 2006. Possam os Anjos velar seu repouso com cânticos de Glória. Seja recebida na Casa do Senhor pelo muito que amou e trabalhou pela nossa Cidade. Temos 5.535 mortos e 203.147 recuperados”, escreveu o prefeito.

A outra foi a professora Mônica, que lecionava Sociologia, Filosofia e Artes no ensino fundamental do colégio Passionista Nossa Senhora Menina, no Juvevê. “É com um pesar incomensurável que comunicamos a partida para o céu de nossa querida Mônica. Nosso coração está partido... a dor é muito grande. Neste momento não é possível entender o que estamos vivendo. Só nos resta entregar ao Pai a nossa Mônica e pedir a ela que nos proteja e nos ajude a superar a dor da sua ausência. Permaneçamos unidos em oração e que o Senhor nos fortaleça e guarde”, escreveu o colégio, em suas redes sociais. O colégio Passionista Nossa Senhora Menina tem mantido aulas em regime híbrido – presenciais ou remotas, à escolha do aluno – e disse que vinha tomando providências. Monica teria se infectado com o vírus cinco dias antes de ser vacinada, já na lista que previa imunização para professores.

Nas redes, familiares, alunos e amigos lamentaram a morte das duas professoras.