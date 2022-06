Duas pessoas são resgatadas no Morro do Leão, no Litoral do Paraná

Da Redação

Conforme o BPMOA, eles planejavam fazer uma trilha conhecida como Alfa-Ômega

O Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) confirmou que resgatou duas pessoas no Morro do Leão, em Morretes, no Litoral do Paraná, neste domingo (12). Veja o resgate no vídeo abaixo.

Conforme o BPMOA, eles planejavam fazer uma trilha conhecida como Alfa-Ômega, mas quando tentaram atravessar travessia do Morro do Canal até o Pico Marumb não conseguiram. A dupla também estava sem equipamentos para pernoitar, sem comida e sem água.

Ainda de acordo com o batalhão, eles se intoxicaram com a fumaça de uma fogueira que fizeram durante a noite. O resgate foi em lugar de difícil acesso.

Os dois ainda receberam um auto de infração do Batalhão de Polícia Ambiental por terem entrado na área de conservação ambiental sem autorização. Eles foram encaminhados com a ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) para tratamento no hospital.

As identidades e idades das vítimas não tinham sido divulgadas até a publicação desta reportagem.

