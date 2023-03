Duas pessoas são baleadas durante velório em Sarandi

Da Redação

Os dois homens baleados acompanhavam velório de Willian Gonçalves, que morreu durante confronto com a PM

Um jovem de 22 anos e um adolescente de 17 anos foram baleados durante um velório na tarde deste sábado (4) em Sarandi, no Norte do Paraná.

Os dois homens baleados acompanhavam o velório de Willian da Silva Gonçalves, 23 anos, morto durante confronto com a Polícia Militar, na última quinta-feira.

A tentativa de homicídio ocorreu quando eles saíram da Capela Mortuária, no cruzamento da Av. Maringá com Rua dos Eucaliptos.

Os atiradores estavam num Renault branco que parou no cruzamento e surpreenderam os rapazes. Três homens armados e encapuzados desceram do carro atirando. As vítimas correram, e acabaram atingidos nas pernas.

As vítimas foram atendidas pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhadas a hospitais de Maringá, sem risco de morte.

A Polícia Militar e Guarda Municipal isolaram a área e recolheram cápsulas de pistolas 9mm e .40. A Polícia Civil investiga a tentativa de homicídio.

