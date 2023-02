Duas pessoas morreram após grave acidente entre uma carreta e um carro

Da Redação

Uma colisão entre uma picape e uma carreta bitrem, registrada na tarde deste sábado (4), tirou a vida de duas pessoas. O acidente ocorreu por volta das 16h30, entre o município de Xambrê e o distrito de Casa Branca – região de Umuarama.

Na Fiat Strada, cor prata, estavam dois homens – Danilo Gonçalves, de 31 anos e Celso Ferreira da Silva, 53 anos. O veículo é emplacado em Perobal, porém as vítimas residiam na cidade de Umuarama.

O motorista da carreta é morador em Elisa, distrito de Xambrê. Ele informou que estava a caminho de casa, com a carreta sem carga, quando o acidente ocorreu. O veículo tem placas de Umuarama. O caminhoneiro não se feriu.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Pérola, do Instituto Médico Legal (IML) e do Corpo de Bombeiros de Umuarama, além de socorristas, estiveram no local. Os bombeiros tiveram que ‘recortar’ a picape para retirar os corpos das vítimas, que foram transladados para o IML de Umuarama.

O trânsito ficou parado por cerca de uma hora. A rodovia precisou ser interditada para que as equipes realizassem seus respectivos trabalhos. Além disso, houve um vazamento de óleo diesel da carreta na pista e foi colocado pó de serra para absorver o combustível e evitar outros acidentes.

O trânsito foi liberado em meia pista por volta das 19h10 e rapidamente as filas que tinham se formado nos dois sentidos terminaram.

