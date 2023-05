Duas pessoas morrem em grave colisão entre ônibus e carro na BR-116

Siga o TNOnline no Google News

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite deste domingo (28-05) na rodovia BR-116, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente de trânsito envolveu um Fiat/Uno e um ônibus.

Segundo as informações, um carro adentrou à contramão e bateu de frente com um ônibus que seguia sentido para São Paulo. Ao todo, 21 pessoas estavam no ônibus.

Com o impacto, os dois veículos foram jogados para fora da rodovia. O carro ficou com a frente destruída e o ônibus tombou.

Duas pessoas que estavam no automóvel morreram na hora. Os corpos foram encaminhados à Polícia Científica para identificação.

Socorristas do Siate foram acionados para atenderem as demais vítimas, mas não havia pessoas com ferimentos graves.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para registrar o acidente e tomar as medidas cabíveis.

Com informações CGN

