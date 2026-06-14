Duas pessoas morrem em grave batida entre três veículos na BR-369 no norte do PR

Um acidente envolvendo três veículos causou a morte de duas pessoas e deixou outras seis feridas na BR-369 no município de Cambará, no Norte do Paraná. A colisão aconteceu por volta da meia-noite deste domingo (14), no km 14,8 da rodovia.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma caminhonete Toyota Hilux e um Volkswagen SpaceFox seguiam no mesmo sentido quando houve colisão traseira entre eles. Com o impacto, um dos veículos invadiu a pista contrária e bateu de frente com um Honda Civic que vinha no sentido oposto.



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Das oito pessoas envolvidas, duas morreram no local do acidente. Outras seis foram encaminhadas com ferimentos para hospitais de Jacarezinho (PR) e Cambará (PR). A identificação das vítimas ainda não foi divulgada.



Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da concessionária EPR, responsável pelo trecho, atenderam as vítimas. A Polícia Civil (PCPR) e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local. A PRF informou que a corporação vai elaborar o Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito para apurar as causas exatas da colisão.