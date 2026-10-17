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TRAGÉDIA

Duas pessoas morrem em grave acidente na BR-163 no Paraná

O carro teria saído da pista, atravessado o canteiro central e batido de frente com o caminhão

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Duas pessoas morrem em grave acidente na BR-163 no Paraná
Autor Acidente foi registrado em Toledo, no Paraná - Foto: Tarobá

Duas pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão, registrado na manhã deste sábado (17), na BR-163 em Toledo (PR).

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Segundo informações preliminares, o carro Toyota Corolla seguia pela via sentido Marechal Cândido Rondon e o caminhão em sentido Cascavel quando o motorista do automóvel teria saído da pista, atravessado o canteiro central e batido de frente com o caminhão.

Com o impacto, os dois ocupantes do carro morreram ainda no local do acidente. O automóvel ficou completamente destruído. Já o motorista do caminhão, não se feriu.

Equipes da Via Campo e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atenderem a ocorrência, mas, apenas puderam constatar a morte dos ocupantes do Toyota Corolla. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local para registrar a ocorrência e sinalizar a via.

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Com informações da Tarobá

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