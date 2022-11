Duas pessoas morrem em acidente na PR 444 em Mandaguari

Da Redação

O acidente envolvendo uma carro e uma moto ocorreu próximo a uma estrada rural

Um grave acidente registrado na manhã desta terça-feira, 29, na PR 444, no município de Mandaguari deixou duas pessoas mortas. Ainda não há identificação das vítimas.

O acidente envolvendo uma carro e uma moto ocorreu próximo a uma estrada rural. Não se sabe como a batida aconteceu. Informações preliminares dão conta de que os dois ocupantes da moto seriam as vítimas fatais.

De acordo com socorristas que atenderam a ocorrência, uma das vítimas teve morte instantânea e a outra ficou em situação crítica. Socorristas do Siate do Corpo de Bombeiros além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram realizando o atendimento. O serviço aéreo do SAMU chegou a ser acionado, mas a vítima em estado crítico entrou em para cardiorrespiratória e mesmo depois de tentativas, os profissionais não conseguiram reanimar.

Informações sobre os estado do motorista do veículo envolvido na batida não foram divulgadas até o momento.

O Instituto Médico Legal (IML) de Maringá foi acionado.

Matéria em atualização.

