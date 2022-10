Duas pessoas morrem em acidente entre carro e caminhão na PR-567

Da Redação

Acidente entre Santa Mônica e Santa Isabel do Ivaí deixou duas pessoas mortas

Um acidente registrado na PR-567, entre Santa Mônica e Santa Isabel do Ivaí, no noroeste do Paraná, deixou duas pessoas mortas. A colisão aconteceu na tarde desta segunda-feira (3).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um caminhão carregado com cilindros de oxigênio bateu contra um carro. O trecho da PR-567, onde a batida, aconteceu é de pista simples.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local para atender as vítimas.

Os veículos ficaram destruídos, segundo a polícia.

A equipe da PRE aguarda a chegada do Instituto Médico Legal (IML) de Paranavaí e da Polícia Científica para liberar a rodovia.

