Duas pessoas morrem e uma fica ferida em acidente na BR-277 no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na manhã desta quarta-feira (26), duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente. Os veículos envolvidos foram um caminhão guincho, uma carreta e um carro, na BR-277, em Virmond, região central do Paraná.

continua após publicidade

A batida foi no km 432 e tráfego ocorre no sistema pare-e-siga, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).

As vítimas estavam no carro que bateu frontalmente com um dos caminhões, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O motorista do carro teve ferimentos graves e foi encaminhado para o hospital. Já os caminhoneiros não tiveram ferimentos.

continua após publicidade

Outra ocorrência:

Motorista morre após caminhonete capotar e cair em barranco na PR-323

Um homem, de 50 anos, morreu após capotamento de caminhonete e ser ejetado do veículo que dirigia na PR-323, em Umuarama, no noroeste do Paraná. O capotamento foi na noite de terça-feira (25), segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

continua após publicidade

Conforme informações, o condutor perdeu controle da direção, capotou e caiu em um barranco às margens da rodovia de pista simples. Com o impacto, o corpo do homem foi ejetado para fora do veículo.

Ao chegar no local, a PRE encontrou o condutor em óbito, antes da chegada dos socorristas. O local foi isolado para o trabalho da perícia. A polícia de trânsito investiga as causas do acidente.

Siga o TNOnline no Google News