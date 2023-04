Duas pessoas morrem e três ficam em estado grave em acidente na BR-369

Da Redação

Vítimas fatais do acidente

Um acidente de trânsito, envolvendo um veículo Volkswagen Gol vermelho, resultou na morte de duas pessoas, na manhã desta sexta-feira (7), em um trecho da BR-369, entre os municípios de Barbosa Ferra e Fênix, no noroeste do Paraná. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência e informou que outras três pessoas ficaram gravemente feridas.

Ainda segundo a corporação, o acidente aconteceu por volta das 7h, quando o motorista do carro perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Barbosa Ferraz, foram mobilizadas para atender o acidente, porém, por conta da gravidade, foi necessário o apoio de um helicóptero.

Estavam no carro Leonina de Carvalho Dias, Silvio Pinheiro da Cruz, João Paulo Carvalho da Cruz, Jamile Cristina Carvalho da Cruz e Alexandre.

De acordo com as informações do Canal HP, as pessoas que morreram no local do capotamento foram o condutor do veículo e Alexandre, que é namorado de Jamile.

Jamile, por sua vez, ficou gravemente ferida. Os socorristas retiraram a adolescente do interior do veículo e a encaminharam para o Hospital Santa Casa de Maringá, norte do estado, por meio do serviço aeromédico.

Duas pessoas foram levadas para a Santa Casa de Campo Mourão.



A família estaria chegando de Jundiaí-SP para passar o feriado com a família em Barbosa Ferraz.



