Duas pessoas morrem e outras três ficam feridas após acidente no PR

Dois adultos que estavam no carro morreram no local do acidente

Na manhã deste domingo (24), na BR-277, duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas após um acidente envolvendo um carro e um caminhão, em Palmeira, no Paraná.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos bateram de frente, em um trecho na região da comunidade de Vaca Morta, próximo ao trevo de acesso de Palmeira.

Dois adultos que estavam no carro morreram no local do acidente. Além disso, outros dois passageiros tiveram ferimentos graves. Um bebê que estava no veículo não se feriu, de acordo com a PRF.

Já o condutor do caminhão teve ferimentos leves. A PRF informou que o caminhão estava carregado com cevada e viajava para Guarapuava, na região central do estado.

Após a batida, houve um princípio de incêndio no caminhão, que foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

As causas do acidente são investigadas.

fonte: PRF Caminhão estava carregado com cevada e viajava para Guarapuava

Com informações do g1.

