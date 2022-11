Duas pessoas morrem e criança fica gravemente ferida em acidente no PR

Da Redação

O Corcel, onde as vítimas estavam, ficou totalmente retorcido

Na noite de sábado (5), duas pessoas morreram e uma criança ficou gravemente ferida em um acidente na PR-317, entre Toledo e Ouro Verde do Oeste, no Paraná. O Corcel, onde as vítimas estavam, ficou totalmente retorcido.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Dodge Ram seguia pela rodovia, sentido Ouro Verde do Oeste, quando no quilômetro 389, se envolveu na colisão frontal com o Corcel que seguia no sentido contrário.

Na Ram estava apenas o motorista que sofreu ferimentos leves. No Corcel estava uma mulher de 24 anos, uma criança de 4 e o condutor, um homem de 51 anos. Os dois adultos morreram e os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Toledo.

A criança sofreu ferimentos graves e foi encaminhada para o Hospital Universitário de Cascavel. Não há informação sobre o grau de parentesco das vítimas.

Segundo a polícia, o condutor do Corcel não era habilitado.

Com informações da ricmais

