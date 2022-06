Duas pessoas morrem e cinco ficam feridas em acidente na PR-239

Da Redação

A batida envolveu uma caminhonete e um carro

Duas pessoas morreram e outras cinco ficaram gravemente feridas em um acidente na PR-239, em Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná, neste domingo (26). A batida envolveu uma caminhonete e um carro.



Aos policiais, testemunhas afirmaram que o carro rodou sobre a rodovia e acabou invadindo a contramão, sendo então atingido pela caminhonete que vinha no outro sentido.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um homem, de 43 anos, e uma mulher, de 37 anos, que estavam no carro morreram no local. Outras três pessoas que estavam no veículo, inclusive o motorista, tiveram ferimentos graves e foram encaminhados para um hospital.

O motorista da caminhonete, de 21 anos, e um passageiro, de 29 anos, também foram levados para atendimento médico.

