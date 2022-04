Da Redação

Duas pessoas morrem após Kombi bater de frente com caminhão

Duas pessoas morreram e uma adolescente ficou gravemente ferida depois de uma Kombi escolar bater de frente contra um caminhão PR-460 em Pitanga, na região central do Paraná, na segunda-feira (25). Nenhuma criança estava no veículo no momento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os veículos ficaram totalmente destruídos após bateram de frente. O local é de curva fechada, conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

O condutor do caminhão, de 23 anos, morreu no local.

Ainda conforme os bombeiros, o motorista da Kombi chegou a ser retirado das ferragens, mas teve uma parada cardiorrespiratório e morreu durante o deslocamento para um hospital da região. Ele tinha 64 anos.

Já a vítima gravemente ferida é uma adolescente de 17 anos. Ela era passageira da Kombi no momento do acidente e foi levada para atendimento hospitalar.

Equipes do Instituto Médico-Legal (IML), da Criminalística e da Polícia Civil também estiveram no local.

