Duas pessoas morrem após incêndio em pensionato em Maringá

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

incêndio de grandes proporções atingir uma casa na Zona 07 em Maringá,

O Corpo de Bombeiros de Maringá, no norte do Paraná, confirmou ter encontrado um segundo corpo nos escombros do pensionato que pegou fogo na tarde deste domingo (13). Outras cinco pessoas ficaram feridas, três em estado grave.

continua após publicidade .

O pensionato fica localizado na Rua Osvaldo Cruz, na Zona 07, em Maringá. Várias ambulâncias e caminhões de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Três moradores foram socorridos em estado grave com queimaduras de terceiro grau.

- LEIA MAIS: Jovem tem 95% do corpo queimado após colchão onde dormia pegar fogo

continua após publicidade .

Até a publicação desta reportagem, a ocorrência ainda estava em andamento e os nomes das vítimas não haviam sido divulgados. Ainda não há informações sobre a origem do incêndio, mas testemunhas relataram que as chamas se alastraram rapidamente pelo local. A polícia deve investigar a causa do incêndio e não descarta a possibilidade de um crime.

Com informações do site Pinga Fogo.

Siga o TNOnline no Google News