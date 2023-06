Duas pessoas morrem após carro capotar e cair em rio na BR-376

As causas do acidente não foram informadas

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas após um acidente registrado na manhã desta segunda-feira (12), na BR-376, em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná.

De acordo com informações, um carro capotou na altura do quilômetro 432 da rodovia federal e caiu dentro de um rio, ficando com as rodas para cima. Horas depois, por volta das 12 horas, as vítimas fatais ainda estavam dentro do veículo, aguardando a chegada da perícia.

Os dois feridos foram socorridos por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e encaminhados para um Hospital da Unimed, em Ponta Grossa.

As causas do acidente não foram informadas, mas o caso será investigado pelas autoridades responsáveis. As informações são do portal de notícias RicMais.

