Duas pessoas morrem após acidente com moto na PR-160

O acidente ocorreu no trecho entre Congonhinhas à Nova Fátima

Um homem e uma mulher morreram em acidente de trânsito, na noite de segunda-feira (2) na PR-160. O acidente ocorreu no trecho entre Congonhinhas à Nova Fátima no Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a passageira (idade a apurar) morreu no local do acidente, o condutor da moto, um homem de 52 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital.

Ainda segundo a PRE, o acidente foi por volta das 19h30. A motocicleta Honda/ XL 125, trafegava sobre a rodovia PR-160 sentido Congonhinhas à Nova Fátima, e ao atingir o km 93+150m sofreu uma queda de moto, vindo parar sobre a pista de rolamento.

O veículo por ser baixado e ter o chassi suprimido, foi entregue para o Investigador da Delegacia de Polícia Civil de Congonhinhas.

Após a liberação pelo perito o corpo da passageira foi encaminhado para o I.M.L de Londrina.