Duas pessoas ficam feridas em acidente com três veículos na PR-281

SAMU, Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Estadual prestaram atendimento no acidente.

Um grave acidente foi registrado no início da noite deste domingo (21), na rodovia PR-281, na comunidade de Santa Inês sentido a Guarapuava. De acordo com informações, envolveram-se na colisão, uma Hyundai/Santa Fé de Francisco Beltrão, um GM/Cruze de Belo Horizonte (MG) e um Fiat/Palio emplacado em Palmas e deixou dois feridos.

O caso mais grave foi do condutor do Palio, de 42 anos que ficou preso nas ferragens do carro e teve ferimentos considerados moderados.

O condutor da Santa Fé, também de 42 anos, sofreu ferimentos. Os dois foram encaminhados e foram encaminhados ao Instituto São Rafael em Chopinzinho. O condutor do Cruze, de 24 anos não teve ferimentos.

