Duas pessoas ficam feridas após explosão em Mandaguari

Duas pessoas ficaram feridas após uma explosão na tarde desta segunda-feira, 17, em Mandaguari. Uma das vítimas sofreu ferimentos graves e precisou ser socorrida de helicóptero. As informações são do Plantão Maringá.

De acordo com informações repassadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), um dos homens havia jogado gasolina em um monte de lixo e ateado fogo quando houve a explosão.

As vítimas sofreram queimaduras e foram socorridas com ferimentos graves ao Pronto Atendimento de Mandaguari. Um dos homens, de 50 anos, foi transferido pela equipe do Grupo de Operações Aéreas do Samu, para o Hospital Universitário de Maringá. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Mandaguari.

Com informações: Plantão Maringá

