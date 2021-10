Da Redação

Duas pessoas desaparecem após barco naufragar em Alvorada

Duas pessoas desapareceram depois de um barco naufragar em uma represa de Alvorada do Sul, no norte do Paraná, neste domingo (10). De acordo com o subtenente Bordin, as vítimas têm 30 e 43 anos de idade e estavam sem colete salva-vidas no momento do acidente.

Equipes de salvamento fizeram buscas no domingo, mas não localizaram as vítimas. As atividades serão retomadas ainda na manhã desta segunda (11) com bombeiros e a Marinha.

Outras duas pessoas que estavam no barco conseguiram se salvar. Eles estavam com colete salva-vidas, conforme Bordin.

O grupo havia ido até o local para pescar. Segundo o subtenente, por conta do vento e das águas agitadas, a água acabou entrando na embarcação.

Os homens que se salvaram têm 19 e 26 anos. Um deles conseguiu nadar até a beira da represa enquanto o outro ficou agarrado a uma árvore seca até ser resgatado por outro barco.

