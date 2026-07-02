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Duas novas frentes frias em três dias vão trazer chuva novamente ao PR

Com maior predomínio do sol, o calor fica mais evidente nesta quinta, antes da passagem de uma frente fria sobre o Estado

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.07.2026, 15:13:43 Editado em 02.07.2026, 15:13:40
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Duas novas frentes frias em três dias vão trazer chuva novamente ao PR
Autor Foto: Vitor Flores/TNOnline

Com maior predomínio de sol, as temperaturas tiveram elevação nos últimos dias no Paraná. O aquecimento ficará mais evidente nesta quinta-feira (02), antes da passagem de uma frente fria sobre o Estado. O Simepar, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, já monitora a aproximação de uma segunda frente fria entre domingo (05) e segunda-feira (06). Os dois fenômenos trarão novamente muita chuva a todas as regiões do Estado.

📰 LEIA MAIS: Paraná terá "gangorra" de temperatura e chuvas no fim de semana, diz meteorologista

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“A condição de aquecimento pré-frontal favoreceu a rápida elevação das temperaturas no Paraná. Nesta tarde, permanece a sensação de tempo mais abafado em boa parte do Estado, com ênfase em toda metade norte, onde as temperaturas, inclusive, se aproximam dos 30 °C nos termômetros. Na região Leste as temperaturas chegam aos 26 °C”, explica Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar.

A frente fria que está posicionada sobre Santa Catarina e o Norte do Rio Grande do Sul provoca muita chuva, e chega até a metade Sul do Paraná, onde não se descarta o risco de temporais. “Este sistema frontal não consegue avançar até o Norte do Estado por conta do ar mais quente que está à dianteira do sistema. No entanto, há previsão de chuva e trovoadas na área de divisa do Paraná com Santa Catarina, sobre a Bacia do Rio Iguaçu, nas regiões Sudoeste, Sul, e parte do Oeste”, detalha Lizandro.

De quinta para sexta-feira (3), a frente fria avança em direção ao Oceano Atlântico, e as temperaturas ficarão um pouco mas baixas. “Sobre o oceano teremos a intensificação de um sistema de baixa pressão, que dá origem a um ciclone extratropical. Este ciclone impulsiona a entrada de ar frio na sexta-feira sobre toda a região Sul do Brasil e deixa o vento um pouco mais persistente, contribuindo para que a sensação térmica fique abaixo dos valores medidos nos termômetros”, ressalta Lizandro.

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Durante o fim de semana, há previsão de alternância nas temperaturas: o frio segue no sábado (04) e ocorrerá maior aquecimento no domingo (05), antes da chegada de uma nova frente fria. “Este outro sistema frontal será um pouco mais abrangente. De domingo para segunda-feira ele provoca chuvas e trovoadas na maioria das regiões paranaenses”, detalha Lizandro.

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