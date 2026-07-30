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CASCAVEL

Duas mulheres são presas no Paraná com veículo furtado e mais de cem celulares

Ocupantes foram autuadas por receptação e descaminho após serem flagradas

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 11:46:33 Editado em 30.07.2026, 11:46:28
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Duas mulheres são presas no Paraná com veículo furtado e mais de cem celulares
Autor Foto: Reprodução

Duas mulheres foram presas em flagrante pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (30), na rodovia BR-277, no Bairro Guarujá, em Cascavel. Elas foram abordadas por volta das 9h35 enquanto transportavam 114 aparelhos de telefone celular e 250 caixas de memória para computador sem a devida documentação fiscal, além de utilizarem um carro com alerta de furto e sinais de adulteração.

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A intervenção policial teve início após a corporação receber denúncias sobre um automóvel com suspeita de clonagem que trafegava a partir da região de fronteira no sentido a Cascavel. A localização e o acompanhamento do veículo contaram com suporte do agrupamento aéreo da Polícia Militar, que repassou as coordenadas estratégicas para que as equipes de solo realizassem a interceptação do carro nas proximidades do município de Santa Tereza do Oeste.

Durante a vistoria no interior do automóvel, os policiais localizaram a carga de produtos importados distribuída em duas malas e duas mochilas. Ao inspecionarem a estrutura do veículo, os agentes identificaram marcas de remarcação no chassi e confirmaram, após checagem detalhada no sistema, que o automóvel possuía registro de furto.

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Diante dos fatos, as duas ocupantes receberam voz de prisão pelos crimes de receptação e descaminho. Os dois telefones de uso pessoal das suspeitas também foram recolhidos pela equipe. As detidas, a mercadoria contabilizada pela Receita Federal e o carro recuperado foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Cascavel para a realização dos procedimentos cabíveis.

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Cascavel Descaminho furto de veiculo POLICIA MILITAR prisão em flagrante receptação
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