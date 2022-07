Duas mulheres são assassinadas e bebê é ferido em centro de umbanda

Da Redação

O crime aconteceu em um centro religioso

Um duplo homicídio foi registrado pela Polícia Militar (PM) durante a madrugada desta quinta-feira (21), em Ibiporã, município da Região Metropolitana de Londrina, Paraná. De acordo com a corporação, duas mulheres foram assassinadas e um bebê, de apenas três meses, sofreu um ferimento na mão, em uma residência que funciona como centro religioso.

Conforme a PM, um homem armado entrou no local e efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas. Uma delas estava com a criança no colo.

Vizinhos informaram à polícia que o imóvel onde o crime aconteceu funciona como um centro de umbanda. Havia mais pessoas no local no momento em que os disparos foram feitos.

Uma testemunha disse aos policiais que uma das vítimas estava sofrendo ameaças de um ex-namorado, o que o torna suspeito de ter cometido o crime.

De acordo com a polícia, uma pessoa que estava na casa afirmou que o atirador não disse nada durante a ação e fugiu em uma motocicleta.



Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são da mesma família e tinham 23 e 49 anos, sendo nora e sogra. Os disparos atingiram a região da face e do peito das mulheres, conforme a PM.

O bebê, que tem três meses, foi socorrido e passa bem. Segundo a polícia, os disparos não atingiram a criança.

A Polícia Civil investiga a motivação do crime.

Com informações do g1.

