Duas jovens morrem e outra fica gravemente ferida após carro capotar

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Elas ficaram presas às ferragens

Duas jovens morreram e outra ficou gravemente ferida após um carro capotar, em Foz do Iguaçu, localizada no oeste do Paraná. As informações são do Corpo de Bombeiros.

continua após publicidade .

De acordo com a corporação, as três jovens saíram de uma casa noturna e seguiam no veículo por uma rua no Jardim Maracanã quando o carro capotou e bateu contra um estabelecimento comercial. Elas ficaram presas às ferragens.

-LEIA MAIS: Motorista bêbado cai em buraco e dorme dentro do carro em Apucarana

continua após publicidade .

Conforme a Polícia Militar (PM), o veículo transitava em alta velocidade pela contramão. As vítimas que morreram foram Daiane Espada Urbano da Silva, 23 anos e Daiane Jaqueline da Costa, de 26 anos. A terceira vítima que foi encaminhada ao hospital não teve nome divulgado.

Os bombeiros informaram que não foi possível identificar qual das três conduzia o veículo. A polícia ainda não sabe a causa do acidente. Os outros dois veículos não prestaram socorro as vítimas, conforme a PM. A Polícia Civil disse que investiga o caso, mas não repassou outros detalhes.

Informações do site g1 Paraná.

Siga o TNOnline no Google News