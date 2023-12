Duas jovens ficam feridas em colisão entre scooter e caminhonete

No sábado (16), os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender vítimas de um acidente de trânsito na Rua Rio de Janeiro com a Avenida Carlos Gomes, no Centro de Cascavel.

Uma caminhonete Toyota Hilux colidiu com um scooter, atingindo duas mulheres que estavam no veículo elétrico. As vítimas foram arremessadas para a calçada e necessitaram de atendimento médico.

Ambas as mulheres tinham 18 anos. Uma delas apresentava uma fratura na perna direita e um corte na cabeça. A outra apresentava várias escoriações pelo corpo.

As vítimas foram encaminhadas à Casa Hospitalar para serem reavaliadas e medicadas.

O impacto da colisão foi violenta e causou danos na frente da caminhonete arrancando o para-choque e a grade dianteira.

