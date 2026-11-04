Duas crianças são encontradas mortas em carro e mãe está desaparecida no PR; família morava em Arapongas

Vítimas estavam em um HB20 próximo à ponte entre Bandeirantes e Itambaracá

Duas crianças foram encontradas mortas dentro de um carro na manhã desta quarta-feira (4), nas proximidades da ponte sobre o Rio das Cinzas, na PR-436, entre Bandeirantes e Itambaracá, no Norte Pioneiro do Paraná. A mãe das vítimas está desaparecida. A família seria moradora de Arapongas, segundo informações das autoridades locais.

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Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Civil de Andirá foi acionada após a localização dos corpos em um Hyundai HB20 vermelho. O caso foi registrado inicialmente como homicídio simples.

Segundo o site Folha Extra, as vítimas são um menino de aproximadamente 5 anos e uma menina de cerca de 1 ano.

As primeiras informações apontam que as crianças moravam com a mãe em Arapongas e que o automóvel teria sido encontrado por um familiar.



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O registro policial relata a suspeita de que a mãe tenha caído no rio e desaparecido na correnteza. As circunstâncias do desaparecimento também deverão ser esclarecidas pela investigação.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as crianças apresentavam sinais de violência. Ainda não há informações sobre como as mortes ocorreram.

A Polícia Científica e o Instituto Médico-Legal (IML) foram acionados para os procedimentos periciais. A Polícia Civil esteve no local e investiga as circunstâncias das mortes.

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INVESTIGAÇÃO

Em entrevista à Rádio Yara, o delegado Denner Roque informou que a Polícia Civil trabalha com a hipótese de que a mãe tenha matado as próprias filhas e depois cometido suicídio. Ela é procurada nas águas do Rio das Cinzas.

Nota da Redação: Se você está passando por um momento difícil ou conhece alguém que precise de ajuda, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional gratuito e sigiloso, 24 horas por dia, pelo telefone 188 ou pelo site cvv.org.br.

