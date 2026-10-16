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TRAGÉDIA

Duas crianças e uma mulher morrem em acidente na BR-163 no PR

Cinco familiares ocupavam o veículo; casal foi socorrido consciente e levado a um hospital em Santa Catarina

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Duas crianças e uma mulher morrem em acidente na BR-163 no PR
Autor Vítimas estavam em Honda HR-V - Foto: Foto: Everson Coutinho / Portal Tri

Duas crianças e uma mulher morreram em uma colisão entre um Honda HR-V e um caminhão na tarde desta sexta-feira (16), na BR-163, em Bom Jesus do Sul, no Sudoeste do Paraná. Outras duas pessoas que estavam no carro sobreviveram e foram encaminhadas ao hospital.

-LEIA MAIS: Idoso morre após bater veículo contra muro e árvore em Apucarana

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o automóvel transportava cinco integrantes de uma mesma família. A colisão traseira ocorreu no trecho entre Barracão e Santo Antônio do Sudoeste. As três vítimas que morreram ocupavam o banco de trás.

Nos bancos dianteiros estava um casal, encontrado consciente e em condição estável pelas equipes de resgate, conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Dionísio Cerqueira (SC).

Os sobreviventes receberam atendimento dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram levados ao Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira.

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Após a batida, o tráfego ficou restrito a uma pista, com passagem alternada de veículos pelo sistema Pare e Siga.

Além dos bombeiros e do Samu, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu à ocorrência. As circunstâncias da colisão serão apuradas.

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