TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
TRAGÉDIA NO NORTE DO PR 🚨

Duas crianças e um adulto morrem em colisão frontal na PR-340

Uma quarta vítima foi resgatada em estado gravíssimo e transportada pelo helicóptero do Samu para um hospital em Londrina

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 19:20:00 Editado em 20.05.2026, 07:39:40
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Duas crianças e um adulto morrem em colisão frontal na PR-340
Autor O acidente envolveu um Toyota Corolla com placas de Londrina e um Volkswagen Gol com placas de Lupionópolis - Foto: Reprodução/Guaraci News

Três pessoas morreram, entre elas duas crianças, em uma colisão frontal entre dois carros na rodovia PR-340, no trecho entre os municípios de Guaraci e Jaguapitã, no Norte do Paraná, na tarde desta terça-feira (19). Uma quarta vítima foi resgatada em estado gravíssimo e transportada pelo helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar em Londrina.

📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O acidente envolveu um Toyota Corolla com placas de Londrina e um Volkswagen Gol com placas de Lupionópolis. O impacto foi tão severo que os dois veículos ficaram completamente destruídos e as vítimas ficaram encarceradas nas ferragens, exigindo o trabalho do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil para o desencarceramento.


Duas crianças e um adulto morrem em colisão frontal na PR-340
AutorFoto: Reprodução/Guaraci News

O Instituto Médico Legal (IML) de Londrina foi acionado para a remoção dos corpos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

O trânsito na rodovia foi interrompido para permitir o pouso da aeronave do Samu e garantir a segurança das equipes de emergência. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local para registrar a ocorrência, isolar a área e iniciar as investigações sobre as causas da colisão.

Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente Guaraci Jaguapitã notícias Paraná PR-340 Segurança no Trânsito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV