Duas crianças e um adulto morrem em colisão frontal na PR-340

Três pessoas morreram, entre elas duas crianças, em uma colisão frontal entre dois carros na rodovia PR-340, no trecho entre os municípios de Guaraci e Jaguapitã, no Norte do Paraná, na tarde desta terça-feira (19). Uma quarta vítima foi resgatada em estado gravíssimo e transportada pelo helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar em Londrina.

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O acidente envolveu um Toyota Corolla com placas de Londrina e um Volkswagen Gol com placas de Lupionópolis. O impacto foi tão severo que os dois veículos ficaram completamente destruídos e as vítimas ficaram encarceradas nas ferragens, exigindo o trabalho do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil para o desencarceramento.





Foto: Reprodução/Guaraci News Foto: Reprodução/Guaraci News

O Instituto Médico Legal (IML) de Londrina foi acionado para a remoção dos corpos.



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O trânsito na rodovia foi interrompido para permitir o pouso da aeronave do Samu e garantir a segurança das equipes de emergência. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local para registrar a ocorrência, isolar a área e iniciar as investigações sobre as causas da colisão.

Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas.