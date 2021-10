Duas crianças e um adulto morrem afogados em vala no PR

Da Redação

Duas irmãs, de 11 e 8 anos de idade, e o tio delas, de 43 anos, morreram afogados em uma vala cheia de água da chuva na tarde deste domingo (03) no município de Rondon, noroeste do Paraná.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do portal Maringá na Hora, as crianças teriam ido até o local para brincar e confundiram a vala com uma poça de água. A garotinha mais nova, de 8 anos, pulou na água e acabou afundando. A irmã dela, de 11 anos, pulou para tentar salvar a caçula, mas também afundou. Um tio das crianças que estava no local, também pulou para tentar salvar as sobrinhas, mas acabou se afogando.

A menina de 8 anos chegou a ser retirada com vida, mas ao ser levada para o hospital, acabou falecendo.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, maquinários também foram deslocados para o esvaziamento da vala e o resgate dos outros dois corpos.