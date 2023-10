Duas crianças e dois adultos morrem em acidente de trânsito na BR-116

A batida ocorreu no KM 110 da Rodovia BR-116 no Contorno Leste

Quatro pessoas perderam a vida, dentre elas duas crianças, e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente de trânsito ocorrido na noite de sábado (21) em Curitiba. A batida ocorreu no KM 110 da Rodovia BR-116 no Contorno Leste e envolveu três veículos, dois caminhões e um carro, por volta das 20h15.

continua após publicidade

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão, transportando estruturas metálicas de torres de telecomunicações, atravessou o canteiro central e colidiu frontalmente com o automóvel. Em seguida, atingiu a lateral de outro caminhão que trafegava na via.

- LEIA MAIS: Mãe e filha paranaenses morrem em acidente na Argentina

continua após publicidade

Entre as vítimas fatais, foram identificados um menino e uma menina, com cerca de 8 e 12 anos, além de duas mulheres, sendo a tia e a avó das crianças. A mãe dos menores foi resgatada em estado grave e encaminhada ao hospital, assim como o motorista do caminhão que causou o acidente. O condutor do caminhão atingido na lateral saiu ileso.

A PRF informou que os testes do bafômetro realizado nos motoristas resultaram negativos para a presença de álcool.

* Com informações do g1

Siga o TNOnline no Google News