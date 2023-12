Duas apostas do Paraná ganham mais de R$73 mil na quina da Mega-Sena

Siga o TNOnline no Google News

Uma aposta realizada em Curitiba e outra em Pérola (Noroeste do Estado), acertaram cinco dos seis números do concurso 2664 da Mega-Sena, no sorteio realizado nesta terça-feira (5). Cada uma levou mais de R$ 73 mil. Veja os detalhes abaixo:

Os números sorteados na Mega-Sena 2664 foram: : 12 – 15 – 17 – 30 – 40 – 52. Ao todo, 24 apostas conseguiram acertar cinco números e vão levar o bom prêmio R$ 73.841,14.

Quadra da Mega-Sena:

Em Maringá, uma única aposta, feira na Center Lotérica, acertou a quadra da Mega-Sena e vai levar R$1.408,06.

