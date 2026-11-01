Duas apostas do Paraná faturam quase R$ 39 mil na quina da Mega-Sena

Duas apostas registradas no Paraná, nas cidades de Cascavel e Santa Terezinha do Itaipu, acertaram cinco dezenas no concurso 3080 da Mega-Sena e faturaram R$ 38.878,66 cada. O sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal na manhã deste domingo (1º), no Espaço da Sorte, em São Paulo, mas não houve vencedores para o prêmio principal de R$ 40,7 milhões. Os números revelados foram 13, 17, 28, 29, 39 e 58.

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Com a ausência de acertadores das seis dezenas, o montante acumulou para o próximo sorteio, previsto para quarta-feira (4), com estimativa de R$ 46 milhões. Além dos dois paranaenses premiados na quina, outros 27 bilhetes pelo Brasil também garantiram a mesma quantia, totalizando 29 ganhadores nesta faixa. Já a quadra, correspondente a quatro acertos, premiou 3.133 apostas em todo o país, garantindo um retorno de R$ 514,10 para cada jogo.

Para concorrer ao novo prêmio milionário, a aposta simples, composta por seis números, custa R$ 6 e oferece uma probabilidade de acerto de uma em mais de 50 milhões. Caso o apostador opte por assinalar sete números, o valor do bilhete sobe para R$ 42 e as chances de vitória aumentam para uma em 7,1 milhões.

A dinâmica para registro dos jogos varia conforme o dia da semana. Para os sorteios realizados às terças e quintas-feiras, as apostas podem ser feitas até as 20h em casas lotéricas, no portal Loterias Online ou no aplicativo Loterias Caixa, com prazo estendido até as 20h30 exclusivamente para bolões digitais nos canais virtuais. Quando o concurso ocorre aos domingos, como nesta edição, os registros convencionais encerram às 22h do sábado anterior, restando apenas a opção dos bolões digitais até as 10h45 de domingo, pouco antes do início da apuração, às 11h.