Duas apostas do Paraná faturam mais de R$ 74 mil na Mega-Sena

O próximo concurso acontece no sábado (17)

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2.601 da Mega-Sena nessa quarta-feira, dia 14 de junho, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 45 milhões, contudo, ninguém acertou as seis dezenas e isso fez o jogo acumular para o próximo concurso.

Mas, conforme as informações do site da Caixa, 54 apostas "bateram na trave" ao acertarem cinco números dentre os seis sorteados. Inclusive, duas delas foram efetuadas no Paraná.

Uma das apostas vencedoras foi feita no município de Figueira, município localizado nos Campos Gerais do estado. O site da Caixa informa que ela foi feita na Lotérica Boa Sorte.

A outra, por sua vez, é de São José dos Pinhais, cidade da Região Metropolitana de Curitiba, e foi adquirida através da internet. Ambas receberam o valor de R$74.307,61.

Além disso, 4.682 apostas acertaram quatro números e levarão R$ 1.224,32. Desses ganhadores, três são de Apucarana e um de Arapongas, norte do Paraná.

Na Cidade Alta, as apostas que conquistaram a quadra da Mega-Sena foram feitas nas seguintes lotéricas: Lotérica do Zé LTDA.; Lotérica Las Vegas; e pela internet. Já na Cidade dos Pássaros a aposta foi feita na Lotérica Avenida.

Os números sorteados no concurso 2601 da Mega-Sena foram: 03 – 08 – 34 – 40 – 44 – 55. O próximo sorteio acontece no sábado (17) e conta com o prêmio principal de R$ 51 milhões.

