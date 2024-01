Duas apostas do Paraná faturam mais de R$ 67 mil na quina da Mega

Siga o TNOnline no Google News

Duas apostas do Paraná acertaram as cinco dezenas sorteadas do concurso 2.673 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (9), e levaram o prêmio de R$ 67.909,40 cada.

Os sortudos são de Maringá e Santo Antônio da Platina, no norte do Estado. Veja os números sorteados: 04 – 27 – 35 – 45 – 52 – 56.

Segundo a Caixa Econômica Federal, os vencedores fizeram uma aposta simples, de seis números, na Center Lotérica (Maringá) e Lotérica Camisa 10 (Santo Antônio da Platina).

Probabilidades:

A probabilidade de vencer em cada concurso varia conforme o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

