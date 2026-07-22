Duas apostas do Paraná acertam a quina da Mega e faturam quase R$ 80 mil cada

Duas apostas feitas no Paraná bateram na trave e acertaram cinco dezenas no concurso 3034 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (21). Os bilhetes premiados, registrados nas cidades de Maringá e Marialva, renderam R$ 79.843,32 para cada um dos sortudos. Em Marialva, o jogo foi do tipo simples e presencial, realizado na Lotérica Marialva. Já em Maringá, a aposta simples foi efetuada por meio dos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal.

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Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas — 08, 28, 30, 37, 39 e 60 —, o que fez o prêmio principal acumular. Além dos dois bilhetes paranaenses, outras 20 apostas em todo o Brasil acertaram a quina, recebendo o mesmo valor individual. Na quadra, 2.287 jogos foram contemplados, com cada ganhador levando R$ 1.266,03.

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Com o acumulado, a estimativa de prêmio para o próximo sorteio, agendado para quinta-feira (23), subiu para R$ 62 milhões. Os sorteios da Mega-Sena ocorrem semanalmente às terças, quintas e sábados, e as apostas mínimas, de seis números, custam R$ 6,00.