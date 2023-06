Duas apostas de Maringá faturam prêmio da Mega-Sena

Siga o TNOnline no Google News

Duas apostas de Maringá acertaram cinco, dos seis números sorteados no concurso 2602 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado, 17, em São Paulo.

Uma das apostas acertadora da quina levou um prêmio de R$220.273,20. A aposta realizada na Lotérica Cerro Azul foi feita na modalidade bolão, com 10 números apostados e 36 cotas.

Outra aposta, também de Maringá, acertou cinco dos seis números sorteados e acabou levando pra cada uma premiação de R$44.054,71. A aposta foi feita por meio do aplicativo da Caixa.

A premiação principal, de mais de R$ 51 milhões, saiu para um morador de Guarapari, no Espírito Santo. Os seis números sorteados neste concurso foram: 11 – 14 – 16 – 30 – 32 – 46.

No Paraná, ao todo, oito apostadores acabaram levando a quina da Mega-Sena. Confira de onde saíram todas as apostas ganhadoras do estado.

Com informações: GMC Online

