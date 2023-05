Duas agências bancárias são alvo de criminosos no Norte Pioneiro

Da Redação

Não há confirmação se algum valor foi levado

Duas agências bancárias foram alvo de criminosos na madrugada desta sexta-feira (12), em São Jerônimo da Serra, no Norte Pioneiro do Paraná. De acordo com informações do g1, as agências do Banco do Brasil e do Bradesco foram invadidas.

Segundo a Polícia Militar do Estado (PMPR), caixas eletrônicos foram danificados nas duas instituições, mas, até o momento desta publicação, não há confirmação se os suspeitos levaram algum valor em dinheiro.

Ainda conforme a PMPR, as agências estão localizadas uma em frente a outra. No momento do crime, a ação de explosão foi simultânea. O acesso às agências está isolado pelas autoridades por segurança, até que peritos especializados identifiquem se há explosivos nos locais.

A reportagem do g1 Paraná tenta contato com os bancos.

