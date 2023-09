Drones serão utilizados para ajudar bombeiros em salvamentos no Paraná

Drones auxiliam bombeiros em salvamentos aquáticos no Litoral do Estado

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) passou a utilizar neste feriado de 7 de setembro uma nova tecnologia para auxiliar nas ações das forças de segurança no Litoral do Estado. Os drones Dji Matrice 300 rtk e DJI Mavic 2 Enterpris, do Centro Integrado de Comando e Controle (CICCR), vão reforçar o monitoramento e identificação de situações como salvamento aquático. A previsão é que eles participem das ações no Litoral durante o Verão Maior Paraná.



“A Secretaria utiliza da tecnologia, aliada ao trabalho humano, para que os paranaenses possam aproveitar os momentos de lazer sem preocupações. Com o drone fica mais fácil identificar situações de urgência no atendimento, como um afogamento, por exemplo, e atender em um curto espaço de tempo”, explicou o secretário da Segurança Pública Hudson Leôncio Teixeira.

Os drones Dji Matrice 300 rtk e DJI Mavic 2 Enterprise contam com câmeras termais que conseguem identificar a presença humana em qualquer localidade durante o dia ou à noite. Eles são capazes de transmitir, em tempo real, as imagens para qualquer local.

Para o major do 8° Grupamento do Corpo de Bombeiros, Douglas Martim Konflanz, o equipamento se mostrou eficiente nos testes. “Essa atividade, voltada ao salvamento aquático e afogamento, se mostrou eficiente. O drone tem câmera termal e pudemos fazer várias simulações, com a localização de possíveis vítimas do mar, acompanhando a presença de banhistas”, contou. “A localização da vítima na primeira hora é de extrema importância e o drone possibilita o rastreamento e atendimento ágil do Corpo de Bombeiros”.

A ideia é que um representante do Corpo de Bombeiros esteja com a equipe que opera o drone e receba a informação em tempo real. Ele pode acionar uma equipe ou, caso esteja próximo ao local, pode agir para tratar da ocorrência. A intenção é que a situação seja atendida o mais rápido possível através da orientação aos profissionais que estão nas areias, para que eles consigam chegar exatamente no local de resgate.

“Todo esse treinamento faz parte da preparação e planejamento de todas as instituições que compõem a Secretaria da Segurança Pública para uma melhor aplicação das forças de segurança durante o verão”, diz o coordenador do Verão Maior Paraná, coronel Saulo de Tarso Sanson. “Foi um reforço efetivo pontual para este feriado e será utilizado também nos próximos feriados, de outubro e novembro, para avaliar e corrigir possíveis falhas”.

O coordenador do CICCR, coronel Mário Henrique do Carmo, também reforça que o drone auxilia onde o efetivo humano não pode estar e colabora para uma rápida atuação das forças de segurança. “Utilizamos no feriado de forma inicial para ver a utilidade da tecnologia e como ela deve ser empregada no dia a dia. Executamos testes que vão possibilitar o aprimoramento do uso dos drones nos períodos de maior movimentação no Litoral do Estado, incluindo o período de temporada”, disse.

FALCÃO – Recentemente o Estado também adquiriu, dentro do Projeto Falcão, outros cinco drones para utilização de policiamento ostensivo. Eles têm autonomia de voo de aproximadamente 40 minutos, capacidade de voo noturno com câmera termal de alta definição, capacidade de zoom óptico de 30 vezes e zoom digital de 200 vezes. Também possuem alto-falante e farol de buscas para otimizar sua aplicação nas demandas policiais. Além disso, o projeto tem quatro aeronaves superequipadas para contribuir com o trabalho das equipes policiais que estão em terra.

