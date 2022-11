Drones são utilizados para localizar vítimas de deslizamento no PR

Da Redação

Os drones sobrevoam essa área quando a chuva dá uma trégua

O Corpo de Bombeiros do Paraná está utilizando drones com câmeras térmicas para tentar encontrar pessoas desaparecidas durante deslizamento de terra registrado na rodovia BR-376, em Guaratuba, na noite de segunda-feira (28).

Dois corpos foram encontrados nos primeiros dias de trabalho, mas a estimativa é de que haja entre 30 e 50 desaparecidos. As autoridades calculam que seis carretas e 10 carros de passeio foram soterrados pela lama que cobriu as quatro pistas da rodovia.

Parte dos veículos foram arrastados por uma encosta íngreme, o que dificulta ainda mais o resgate. Os drones sobrevoam essa área quando a chuva dá uma trégua.

Tecnologia

Dois drones estão disponíveis na operação de resgate. Um deles é do instituto de criminalística do estado e possui câmeras térmicas e multi spectral. O equipamento é capaz de captar o mesmo objeto com diferentes comprimentos de ondas eletromagnéticas.

Um teste com uso desses drones foi feito na manhã desta quarta-feira (30), mas ninguém foi localizado ainda.

“Vamos usar mais esse equipamento quando cessar as chuvas. Infelizmente, na varredura nesse primeiro momento, não encontramos nenhum ponto de calor. Esse equipamento é bastante utilizado, não só no Brasil, mas no mundo”, afirmou o comandante dos Bombeiros, coronel Manoel Vasco, em coletiva na quarta.

As informações são do site Metrópoles.

