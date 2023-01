Drone que levava drogas é abatido ao sobrevoar penitenciária no Paraná

Da Redação

Foi a segunda vez que um drone foi abatido na PEL 3, com o auxílio do sistema de monitoramento aéreo.

Um drone com drogas foi apreendido pelos vigilantes responsáveis pela segurança da PEL 3 (Penitenciária Estadual de Londrina), na noite desta terça-feira (17), durante a entrega da encomenda no pátio do presídio.

Reginaldo Peixoto, diretor do Deppen (Departamento de Polícia Penal do Paraná), informou que foi a segunda vez que um drone foi abatido na PEL 3, com o auxílio do sistema de monitoramento aéreo feito com drones do Governo do Estado.

“Foi visto um drone suspeito voando no local e não o drone usado no monitoramento aéreo. Acionamos a parte interna e externa e criamos uma estratégia para a captura do equipamento”, explicou.

Na sequência, diligências foram realizadas na região na tentativa de identificar o responsável pelo controle do drone, mas ninguém foi encontrado.

Com informações: Ric Mais

