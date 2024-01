Drone com câmera termal apoia salvamentos dos bombeiros

Uma equipe técnica da Secretaria da Segurança Pública, vinculada ao Centro de Controle de Operações (CCO), tem prestado apoio operacional ao Corpo de Bombeiros durante o Verão Maior Paraná com uma Aeronave Remotamente Pilotada (ARP), ou drone, equipada com câmera termal.

A câmera capta e transmite imagens de maneira instantânea ao CCO, o que proporciona uma visão mais ampla para os bombeiros e guarda-vidas. As imagens ajudam os profissionais a entender a dinâmica dos eventos e tomar decisões estratégica das missões de busca, otimizando a utilização de aeronaves ou embarcações aquáticas.

De acordo com um balanço atualizado nesta quinta-feira (11), pelo Corpo de Bombeiros, desde o início do Verão Maior Paraná foram realizados 1.070 salvamentos, com 966 resgates e 104 afogamentos. Foram contabilizados cinco óbitos, sendo quatro em áreas desprotegidas no mar e um em piscina.

O drone já auxiliou algumas vezes os bombeiros nesta temporada. Uma delas aconteceu em Matinhos, próximo ao Quartel de Bombeiros, no começo do ano. As forças de salvamento receberam a informação de um desaparecimento e iniciaram as buscas com o drone em um raio de abrangência de aproximadamente 1,5 quilômetro, resultando na localização do corpo da vítima, um jovem de 14 anos, que acabou morrendo.

Em outro caso, os bombeiros foram informados de um desaparecimento na Praia Brava, também em Matinhos, e a equipe deslocou o drone numa área de 3,5 quilômetros, sobrevoando a região e alimentando com informações equipes com motos aquática. As equipes acharam o corpo de um jovem de 17 anos.

"É uma ferramenta muito importante para ler as correntes de retorno e correntes marítimas próximas aos espigões que estão presentes agora no litoral paranaense, facilitando as buscas", destacou a capitã do Corpo de Bombeiros, Debora Fernanda Kolossoskei.

"O Centro Integrado de Comando e Controle Regional está atuando junto ao CCO no Litoral e nós temos recebido várias solicitações de apoio com a utilização desse drone, uma ferramenta que está se mostrando muito eficiente em apoio às forças de segurança, principalmente ao Corpo de Bombeiros do Paraná", explicou o coordenador do CICCR, coronel Mario Henrique do Carmo.

