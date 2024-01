Drenagem e terraplenagem marcam avanço em obras de viaduto em Londrina

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), está avançando nas obras de implantação de um novo viaduto na BR-369 em Londrina, na região Norte. A obra é conhecida localmente como Viaduto da PUC, uma vez que vai facilitar o acesso ao campus desta universidade no município.

Nesta etapa a população já pode ver grande movimentação de terra ao longo da Avenida Jockei Club, necessária para implantação de dispositivos de drenagem e implantação de emissário de águas, e também os serviços iniciais de terraplenagem de uma das novas rotatórias e sua marginal de acesso. Ao todo já foram investidos cerca de R$ 3 milhões na obra, de um total de R$ 31 milhões contratados, com os serviços tendo iniciado em setembro.

O planejamento é implantar primeiro as novas vias marginais norte e sul, que por sua vez irão receber o tráfego de veículos da rodovia, permitindo o início dos serviços de implantação da infraestrutura do viaduto, que exigirão a demolição do pavimento atual.

VIADUTO:

O viaduto ficará no entroncamento da BR-369 com a Avenida Jockei Clube (acesso à PUC), Avenida Cruzeiro do Sul, Rua Geraldo Rodrigues e a Rua das Indústrias. Serão elevadas as pistas da rodovia federal e implantada passagem inferior com duas pistas duplas ligadas a duas rotatórias, permitindo a entrada e saída na rodovia, assim como a ligação entre as vias municipais de acesso, separando o tráfego local do tráfego de longa distância.

Estas pistas novas terão duas faixas de rolamento de 3,5 metros cada, com acostamentos externos de 2,5 metros e faixa de segurança interna de 60 centímetros para cada lado, separadas por barreiras de concreto. As alças contarão com 6,5 metros de largura, sendo 5,6 metros de faixa de rolamento e 45 centímetros de faixa segurança de cada lado.

Também serão executadas novas calçadas em concreto, muros de contenção dos taludes do viaduto, sinalização horizontal e vertical, iluminação pública e paisagismo.

