DPE-PR abre processo seletivo para Graduação em Direito; confira

O processo é válido apenas para estudantes de Graduação

A Defensoria Pública do Paraná (DPE-PR) realizará no dia 6 de outubro o Processo Seletivo Unificado de Estágio de Graduação em Direito para todas as áreas de atuação e sedes da instituição. Serão ofertadas vagas para a capital e para 11 cidades do interior do Estado. Apucarana estará no concurso com vagas para o Cadastro Reserva.

Este é a primeira vez que haverá uma prova unificada com formação de cadastro de estudantes de Direito para estágio. Para os interessados, o período de inscrição teve início na última terça-feira (06), e segue até o dia 04 de outubro, através do site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-PR).

A aplicação da prova acontecerá de forma online, das 14h30 às 16h30, no dia 06 de outubro. Cada estudante poderá escolher, no momento da inscrição, o setor ou setores onde deseja atuar. O processo é válido apenas para estudantes de Graduação.

A construção do edital e a formulação das questões ficaram sob a responsabilidade da Escola da Defensoria Pública do Estado do Paraná (Edepar) e do Departamento de Recursos Humanos do Paraná. A aplicação da prova, por sua fez, será feita em parceria com o CIEE-PR.

Conforme Leônio Araújo Santos Júnior, diretor da Edepar, caso o candidato atinja uma nota mínima equivalente a 60% da prova, estará automaticamente apto para ser chamado para a vaga. No entanto, cada setor da Defensoria tem autonomia para aplicar uma nova etapa do processo seletivo, de forma autônoma, caso entenda ser necessário.

“O processo seletivo unificado para estágio vai agilizar as contratações de estagiários(as) e facilitará o acesso deles(as) à Defensoria Pública. O(a) estagiário(a) desempenha um papel muito relevante dentro da instituição, e contribui diariamente para que os(as) usuários(as) possam ser cada vez mais bem atendidos(as)”, comenta o defensor público.



Os aprovados irão compor um cadastro geral de estagiários de graduação em Direito e também uma lista de espera em cada setor, a depender da área escolhida na inscrição.





Requisitos para candidatura

Para se candidatar, é preciso seguir alguns requisitos, saiba quais são:

Ter idade igual ou superior a 16 anos;

Estar matriculado a partir do 5° período (ou 3.° ano) até o 9.° período (5.° ano) do curso de Direito;

Pertencer a uma das instituições de ensino conveniadas com o CIEE/PR.;

Possuir cadastro ativo e atualizado junto ao órgão aplicador da prova (CIEE/PR);

Ter disponibilidade para estagiar de manhã ou à tarde.





Jornada de estágio

A jornada de estágio será de 5 horas diárias, um total de 25 horas semanais, e o contrato de estágio entre a Defensoria e o estagiário terá duração de um (01) ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.

Os benefícios incluem bolsa-auxílio de R$ 750 e vale-transporte que varia de acordo com a cidade onde o estágio será desempenhado.





Mais informações sobre a prova

A prova será objetiva, online e terá 30 questões de múltipla escolha. As disciplinas cobradas serão:

Direito Constitucional;

Direito Penal;

Direito Civil;

Direito Processual Penal;

Direito Processual Civil;

Estatuto da Criança e Adolescente;

Princípios Institucionais da Defensoria Pública.

O tempo de prova será de 120 minutos e o estudante terá apenas um acesso possível para realizar a avaliação. A pessoa inscrita receberá, por e-mail, o link de acesso, o login e a senha, assim como as orientações para o acesso à prova no endereço eletrônico que consta em seu comprovante de inscrição. O acesso só será liberado no dia e horário marcados.

“O candidato ou candidata é responsável por verificar no e-mail o recebimento do link em qualquer pasta que ele tenha sido recebido, como caixa de entrada, spam e lixo eletrônico. É fundamental também que o(a) candidato(a) leia atentamente o edital com todas as regras”, afirmou Santos Junior.

