Doses da vacina contra Covid são furtadas de posto de saúde

A prefeitura de Terra Roxa, no oeste do Paraná confirmou que trinta doses da vacina contra Covid-19 foram furtadas de uma unidade básica de saúde do munícipio.

Nas redes sociais, o prefeito Ivan Reis disse que um processo administrativo interno foi aberto para apurar os fatos e que a o município já procurou a polícia.

“Ficamos tristes, indignados. Registramos o Boletim de Ocorrência, disponibilizamos todas as imagens das câmeras do posto. Temos certeza que as pessoas culpadas serão identificadas e responsabilizadas”, publicou.

Nesta segunda-feira (5), o prefeito gravou um vídeo e falou sobre o assunto. Assista:

De acordo com a prefeitura, os frascos foram furtados na quarta-feira (31) do posto de saúde Ângelo Lopes eum boletim de ocorrência foi registrado na quinta-feira (1º).

Conforma a polícia, não houve arrombamento no posto de saúde, imagens de câmeras de segurança são analisadas. Os três frascos, que contêm dez doses do imunizante cada, ficavam em um freezer.

A Polícia Civil encaminhou nesta segunda, um ofício à prefeitura para que a administração municipal encaminhe um relatório com os nomes de todos os servidores que atuavam no local no dia do furto.

A saúde de Terra Roxa registrou nesta segunda, mais seis casos de Covd-19. No total 1.251 pessoas testaram positivo para a doença sendo que 1.128 estão curadas.



Desde o início da campanha de imunização contra o novo coronavírus, Terra Roxa recebeu 3.400 doses de vacina, e aplicou 2.892 doses até esta segunda-feira.