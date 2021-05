Doses da AstraZeneca chegam às regionais nesta sexta-feira

Continua após publicidade

As 22 Regionais de Saúde do Paraná recebem nesta sexta-feira (28) as doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz contra a Covid-19. O estado recebeu cerca de 352.750 doses do imunizante na última terça-feira (25).

Como forma de agilizar o processo e apressar a proteção dos paranaenses, a Secretaria estadual da Saúde fará a distribuição para as Regionais mais afastadas de Curitiba por meio da frota aérea. Já para as divisões de Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão, Londrina, Telêmaco Borba e Ivaiporã o transporte será terrestre.



A previsão é que as vacinas comecem a sair do Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) às 14 horas – apenas a Regional de Paranaguá, responsável pelo atendimento dos municípios do Litoral, retirou as doses pela manhã para iniciar a vacinação nos trabalhadores portuários de Antonina e Paranaguá.

“É um processo contínuo, que busca fazer com que as vacinas cheguem o mais rapidamente possível ao braço dos paranaenses. A orientação é para vacinar, vacinar e vacinar. Somente assim garantiremos a proteção total contra o vírus”, afirmou o secretário da Saúde, Beto Preto.

Todas as vacinas são destinadas à primeira dose (D1). O imunizante da AstraZeneca inclui o grupo de comorbidades e pessoas com deficiência permanente, trabalhadores de transporte aéreo e portuários, forças de segurança, salvamento e Forças Armadas e da educação. Já a vacina da Pfizer, além de pessoas com comorbidades e deficiência permanente, também inclui gestantes e puérperas com comorbidades.

APLICAÇÃO – De acordo com o vacinômetro nacional, o Paraná aplicou 3.532.642 doses de vacina contra a Covid-19 até essa quinta-feira (27). Ao todo, o Estado já recebeu 5.295.190 doses do governo federal.

Confira o quantitativo que será encaminhado para cada Regional de Saúde:

1ª Paranaguá – 20.730

2ª Metropolitana – 75.955

3ª Ponta Grossa – 17.250

4ª Irati – 5.925

5ª Guarapuava – 18.145

6ª União da Vitória – 5.920

7ª Pato Branco – 8.190

8ª Francisco Beltrão – 12.750

9ª Foz do Iguaçu – 12.155

10ª Cascavel – 21.825

11ª Campo Mourão – 14.430

12ª Umuarama – 9.270

13ª Cianorte – 6.570

14ª Paranavaí – 11.600

15ª Maringá – 27.175

16ª Apucarana – 13.675

17ª Londrina – 26.125

18ª Cornélio Procópio – 10.755

19ª Jacarezinho – 9.450

20ª Toledo – 12.090

21ª Telêmaco Borba – 6.790

22ª Ivaiporã – 5.975

Total: 352.750 doses